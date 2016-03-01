В Бразилии задержан вице-президент Facebook

Его обвиняют в несоблюдении решений суда, так как компания отказалась предоставлять полиции доступ к своим данным в рамках расследования дела о наркотрафике, передает Русская служба Би-Би-Си.

В Facebook назвали подобную меру радикальной и несоразмерной поступкам Дзодана.

По данным бразильских СМИ, властям нужны были данные не социальной сети Facebook, а принадлежащего ей популярного мессенджера WhatsApp, который, по словам властей, использовался для обмена информацией о наркотрафике.

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Четыре месяца назад суд попросил компанию раскрыть имена двух пользователей WhatsApp. Facebook отказался, что привело к ежедневным штрафам, сообщает портал O Globo.

"Компания Facebook всегда была и остается открытой для любых вопросов, которые могут возникнуть у бразильских властей", - говорится в заявлении представителей социальной сети.

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Как сообщал УНИАН, в декабре власти Бразилии заблокировали доступ к популярному приложению WhatsApp, позволяющему обмениваться сообщениями на смартфонах, на 48 часов.