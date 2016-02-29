Валенса назвал "фальшивкой" материалы о его сотрудничестве со спецслужбами

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Судя по тому, что я вижу на бумагах, они хорошо сфальсифицировали", - заявил Валенса в воскресенье, 28 февраля, в Гданьске.

По словам Валенсы, пока он видел документы только на снимках в интернете. "Я думал, что они мне пришлют их хотя бы из вежливости", - отметил экс-президент Польши.

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Он добавил, что в материалах приведены фамилии, которые он впервые слышит.

Валенса также поблагодарил за поддержку, которую ему вчера высказали участники антиправительственной демонстрации в Варшаве.

Как известно, среди документов, изъятых сотрудниками Института национальной памяти Польши и правоохранителями в доме генерала Чеслава Кищака, была найдена папка, подписанная "Лех Валенса. Болек", что, по мнению экспертов, доказывает сотрудничество бывшего президента со спецслужбами.