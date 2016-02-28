У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

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Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к северо- западу от города Кефаменану. Очаг землетрясения залегал на глубине около 99 км.

Данных о жертвах, разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.