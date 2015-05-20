У берегов Индонезии спасли еще 100 мигрантов
07:52, 20 мая 2015Мир
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В Малаккском проливе, разделяющем Малайский полуостров и остров Суматра, спасены более 100 мигрантов, которые бегут из Мьянмы и Бангладеш и пытаются попасть в Индонезию.
REUTERS
Индонезийские спасатели предполагают, что в открытом море на небольших судах остаются еще более 400 человек, у которых заканчивается вода и пища.
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Ранее Малайзия и Таиланд закрыли свои границы для приема мигрантов, однако Индонезия не смогла полностью заблокировать доступ беженцам.
Министры иностранных дел Таиланда, Малайзии и Индонезии сегодня проводят экстренную встречу по проблеме наплыва беженцев. Мьянма отказалась от участия в этих переговорах, несмотря на то что большинство мигрантов являются представителями мусульманского меньшинства Рохинджа, которые жалуются на притеснения со стороны бирманских властей.
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