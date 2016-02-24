"Мы сотрем ваши имена": Боевики ИГ распространили видео с угрозами в адрес основателей Facebook и Twitter

25-минутный ролик содержит угрозы в адрес основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси, пишет в среду, 24 февраля, Лента.ру со ссылкой на Vocativ.

"Ежедневно вы объявляете о закрытии наших учетных записей. Это все, на что вы способны? Вы нам не ровня. Если вы закроете один аккаунт, мы в ответ откроем 10 и скоро сотрем ваши имена, когда удалим ваши сайты", — гласит текст в видео.

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Как известно, ранее в феврале администрация Twitter объявила о блокировке 125 тысяч микроблогов за пропаганду терроризма. В Facebook утверждают, что борются со страницами, чьи авторы поддерживают действия боевиков.

Отмечается, что в ответ хакеры ИГ, именующие себя «сыновьями армии халифата», выпустили ролик, в котором продемонстрировали взлом аккаунтов социальных сервисов. Пособники террористов утверждают, что им удалось внести изменения в 10 тысяч учетных записей Facebook, 150 групп соцсети и 5 тысяч микроблогов Twitter.

В апреле прошлого года хакеры-исламисты заблокировали трансляцию французского телеканала TV5 Monde. Кроме того, кибератаке подверглись его сайт и аккаунт в Facebook.

В январе 2015-го хакеры из группы «Киберхалифат» взломали сайт авиакомпании Malaysia Airlines. При попытке зайти на сайт перевозчика пользователи видели картинку с ящерицей в цилиндре, курящей трубку.