Facebook заблокировал страницу российского телеведущего из-за фильма о Майдане

Об этом сообщил сам актер, передает РСН.

«Я связался с администрацией Facebook. Там, видимо, была коллективная жалоба, что-то вроде «человек, который владеет этим аккаунтом, не тот, за кого себя выдает». После получения ряда таких сообщений они формально должны с этой ситуацией разбираться в течение 72 часов», - сказал Бочаров.

Читайте такжеФранцузский канал показал антиукраинский фильм о Майдане, несмотря на просьбу Киева

Документальную картину Морейры показали по Canal+ 1 февраля. Накануне ее выхода в эфир посольство Украины во Франции попросило канал не транслировать ленту и обвинило автора картины в манипулировании комментариями и генерации предрассудков.

Читайте такжеПосол Евросоюза в России возмущен угрозами Кадырова в Инстаграме

В документальной картине режиссера Поля Морейро идет речь о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации фильма, "участие ультраправых вооруженных групп (в протестах на Майдане - УНИАН) давно игнорируется". Морейро также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".

"Пытаться объяснить события в Украине действиями США - нечестно и абсолютно неуважительно к гражданам нашей страны, погибшим в центре Киева при защите демократических чаяний", - выразили возмущение в посольстве Украины в Париже.