В Турции назвали имя исполнителя кровавого теракта в Анкаре

Согласно ДНК-тесту, смертник, подорвавший себя на прошлой неделе в Анкаре, был гражданином Турции, а не сирийцем, как ранее утверждали власти страны. Об этом пишет Reuters.

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Полученные образцы ДНК указывают, что взрыв, жертвами которого стали 29 человек, организовал житель восточного турецкого города Ван по имени Абдулбаки Сомер.

Это же имя ранее назвала курдская группировка, взявшая на себя ответственность за теракт.

Напомним, ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил в совершении теракта в Анкаре представителей РПК, а также бойца из "Отрядов народной самообороны" (YPG) сирийских курдов, который якобы непосредственно совершил взрыв. По его данным, это был гражданин Сирии Салих Неджар.

Взрыв произошел в Анкаре вечером 17 февраля, в результате него погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

Ответственность за теракт в Анкаре 17 февраля взяла на себя действующая в Турции группировка "Соколы свободы Курдистана" (TAK), которая считается филиалом Рабочей партии Курдистана (PKK).