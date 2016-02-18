Турецкие СМИ обнародовали видео с места взрыва на юго-востоке Турции

На видеозаписи видно, что взорванный автомобиль военного конвоя перемещен с шоссе на обочину, сообщает РБК.

На месте случившегося работают сотрудники полиции и работники скорой помощи.

На видео, опубликованном турецким агентством İhlas Haber, видно, что на месте взрыва находятся также военные, вертолет и пожарные.

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Как сообщал УНИАН, рядом с военным конвоем на юго-востоке Турции прогремел взрыв. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли семь человек — все они представители сил безопасности.