Ответственность за теракт в Анкаре взяла на себя курдская группировка

Об этом говорится в заявлении на турецком языке на сайте организации.

Как передает The Daily Star, в нем "Соколы" отмечают, что совершили нападение в отместку за турецкие военные операцие против курдских повстанцев на юго-востоке Турции, в частности речь идет об операции в городе Джизре.

Согласно заявлению, взрыв осуществил человек по имени Абдулбаки Сенмез.

Также курдская группировка угрожает дальнейшими атаками в Турции.

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Ранее "Соколы свободы Курдистана" (курдское название - Teyrêbazên Azadiya Kurdistan) взяли на себя ответственность за теракт в стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен", в результате которого погибла уборщица аэропорта. Теракт был заявлен как акт возмездия за возросшую активность операций турецких сил против РПК.

Напомним, ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил в совершении теракта в Анкаре представителей РПК, а также бойца из "Отрядов народной амообороны" (YPG) сирийских курдов, который якобы непосредственно совершил взрыв. По его данным, это был гражданин Сирии Салих Неджар.

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Взрыв произошел в Анкаре вечером 17 февраля, в результате него погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

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