Автор доклада о преступлениях в Чечне поблагодарил Кадырова за его публикацию

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя публикацию Кадыровым доклада в соцсетях.

"Наши коллеги из "Открытой России", получившие мой доклад про Кадырова под эмбарго, случайно выложили его вчера на свой сайт в результате технической ошибки. Кадыров успел скачать доклад и опубликовал его в своих социальных сетях до начала официальной презентации. Неприятно, конечно", - сказал Яшин.

"С другой стороны, стоит сказать Рамзану спасибо. Я прекрасно понимаю, как донести доклад до жителей центральной России, Урала и Сибири, Дальнего Востока. А вот распространение доклада в Чечне казалось сложной задачей. Однако Кадыров мне в этом серьезно помог. После того, как сам глава Чечни опубликовал доклад, нет сомнений: в республике его прочитают. Эта бравада сыграет нам на пользу. Так что "хитрый ход" кадыровцев я приветствую. Молодец, Рамзан", - подчеркнул он.

Читайте такжеКадыров создал "чеченский халифат" и может поставить вопрос о выходе Чечни из состава РФ - доклад

Яшин назвал комментарий Кадырова об отсутствии сенсаций в документе "вполне ожидаемым".

"Действительно, никаких сенсаций. Республика погрязла в коррупции, с населения собирают дань в фонд, который используется как личный кошелек президента, кадыровские боевики убивают людей. Какие же тут сенсации? Общеизвестные факты. Вся эта информация систематизирована в докладе, подкреплена документами и доказательствами и дает читателю понимание, какую угрозу российскому государству создали Путин и Кадыров на Северном Кавказе", - сказал Яшин.

Он сообщил, что в 12.00 по киевскому времени трансляция доклада пройдет на сайте https://openrussia.org