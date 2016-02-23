Кадыров опубликовал доклад российского оппозиционера о Чечне в своем Instagram
Доклад российского оппозиционера Ильи Яшина о ситуации в Чечне появился в Instagram Кадырова.
В соцсети отмечается, что сегодня авторы собираются представить в Москве журналистам материал в виде сенсации.
Но как говорится в сообщении, его опубликовали, "чтобы каждый, кто желает, мог ознакомиться, не дожидаясь пресс-конференции".
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"Вы можете прочитать его на моих страницах ВКонтакте, Facebook и Livejournal. Своё отношение к этому театру одного актёра я выражаю тем, что тиражирую сие произведение. Не знаем, что за болтология ещё будет, но написанное не содержит ничего, кроме болтовни", - написано в Instagram.
Дорогие друзья! Представители партии ПАРНАС много писали про некий доклад "Угроза национальной безопасности". Его анонсировали, как некий сенсационный материал. Сегодня авторы собираются представить в Москве журналистам материал в виде сенсации. И мы его публикуем, чтобы каждый, кто желает, мог ознакомиться, не дожидаясь пресс-конференции. Вы можете прочитать его на моих страницах ВКонтакте, Facebook и Livejournal. Своё отношение к этому театру одного актёра я выражаю тем, что тиражирую сие произведение. Не знаем, что за болтология ещё будет, но написанное не содержит ничего, кроме болтовни))) Livejournal: http://ya-kadyrov.livejournal.com/ Facebook : https://www.facebook.com/RKadyrov95 Вконтакте: http://vk.com/ramzan
Напомним, в докладе, подготовленным Ильей Яшиным к годовщине убийства Бориса Немцова, говорится о том, что воруженные формирования в Чечне лояльны лично главе республики Рамзану Кадырову и не зависят от федерального правительства России.
Отмечается, что общая численность вооруженных «кадыровцев», по оценкам экспертов, приближается к 30 тыс. человек. Значительная часть из них формально являются сотрудниками МВД РФ либо служащими Внутренних войск России.