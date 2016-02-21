В Дамаске жертвами серии взрывов стали около 60 человек
17:53, 21 февраля 2016Мир
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В Сирии в пригороде Дамаска Сеида Зейнаб произошло несколько взрывов.
REUTERS
Погибли, по меньшей мере, 60 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийское телевидение.
Отмечается, что взрывы произошли рядом с шиитским храмом, передает Радио Свобода.
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Ранее в воскресенье сообщалось о двух взрывах в сирийском городе Хомс, жертвами которых стали около пятидесяти человек, десятки ранены. Большинство погибших – мирные жители.
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