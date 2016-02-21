В Дамаске жертвами серии взрывов стали около 60 человек

Погибли, по меньшей мере, 60 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийское телевидение.

Отмечается, что взрывы произошли рядом с шиитским храмом, передает Радио Свобода.

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Ранее в воскресенье сообщалось о двух взрывах в сирийском городе Хомс, жертвами которых стали около пятидесяти человек, десятки ранены. Большинство погибших – мирные жители.