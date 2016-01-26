В сирийском Хомсе в результате теракта погибли 22 человека (фото)

Губернатор Хомса сообщил, что первоначально взрыв произошел в автомобиле возле пропускного пункта сил безопасности, затем пояс с взрывчаткой взорвал смертник, сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

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Телекомпания Al-Mayadeen, что базируется в Ливане, показала кадры, снятые после нападения, из которых видно сильно поврежденные магазины и квартиры.

Как сообщал УНИАН, вооруженные формирования президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации (ПКС ВС РФ) 30 декабря продолжали попытки расширить подконтрольные территории в провинциях Дераа, Латакия и Хомс.