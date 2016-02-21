Кэмерон уговаривает мэра Лондона не агитировать за выход Британии из ЕС - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Джонсон до сих пор не озвучил своей позиции по этому вопросу, хотя британские СМИ пишут о том, что мэр Лондона намерен поддержать выход Британии из ЕС.

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Кэмерон частности предостерег Джонсона от перспективы "взяться за руки" с Партией независимости Великобритании (UKIP), которая активно лоббирует за выход страны из Евросоюза, передает Европейская правда.

"Если вы действительно заботитесь о том, что в этом мире решались дела, то ЕС является одним из способов их решить", - подчеркнул Кэмерон.

"Я хотел бы сказать Борису то, что я скажу всем остальным, - нам будет безопаснее, мы будем сильнее, мы будем лучшие внутри ЕС", - заявил британский премьер в интервью BBC.

Стоит заметить, что согласно опросу, проведенному компанией Ipsos MORI, Джонсон является вторым лицом в Британии после Кэмерона, которое влияет на позицию британцев по вопросу выхода из ЕС.