Россия завершила реформу электроэнергетики

"ЕЭС России" завершила корпоративные процедуры по реорганизации и прекратила существование в качестве юридического лица, сообщает пресс-служба ликвидированного общества.

Само ОАО "РАО "ЕЭС России" присоединено к ОАО "ФСК ЕЭС". Запись о прекращении деятельности РАО ЕЭС внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Со 2 июля с.г. торги акциями на бирже прекращаются.

С 1 июля на российском энергорынке появляются выделенные из РАО ЕЭС компании. Это ОАО "Системный оператор", ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС", ОАО "Русгидро" (до 26 июня - ГидроОГК), шесть генерирующих компаний оптового рынка (ОГК), 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), 12 межрегиональных распределительных сетевых компаний (перейдут в управление ОАО "МРСК Холдинг"), региональные энергосбытовые компании, ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и ОАО "Интер РАО ЕЭС". ОГК/ТГК и сбыты стали частными, в остальных - контроль за собой сохранило государство.

Кроме того, из РАО ЕЭС выделились еще три холдинга по числу крупнейших миноритариев РАО (Газпром, "Норильский никель", СУЭК). Это ОАО "Центрэнергохолдинг", которому отошли активы, приходящиеся на долю Газпрома, ОАО "Интергенерация" - с активами "Норникеля" и ОАО "Сибэнергохолдинг" - с активами, причитающимися на долю СУЭКа. Летом 2007 г. эти минориатрные акционеры провели обмен акциями, получив в результате те активы, в которых были заинтересованы, и отказавшись от долей в прочих компаниях.

Ликвидация РАО ЕЭС стала последним этапом реформы российской электроэнергетики.

РосБизнесКонсалтинг