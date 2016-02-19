Суд дал Apple три дня на ответ по взлому телефона стрелка из Сан-Бернардино

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

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Напомним, ранее Apple отказалась выполнять постановление суда о помощи ФБР во взломе телефона ликвидированного стрелка. Решение корпорации Тима Кука поддержали Google, WhatsApp и Эдвард Сноуден. Политики же открыто раскритиковали компанию за отказ выполнить судебное решение и помочь спецслужбам.