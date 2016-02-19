Суд дал Apple три дня на ответ по взлому телефона стрелка из Сан-Бернардино
07:25, 19 февраля 2016Мир
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Суд дал компании Apple еще три дополнительных дня для ответа на запрос властей США, требующих от компании взломать мобильный телефон стрелка из Сан-Бернардино.
REUTERS
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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Напомним, ранее Apple отказалась выполнять постановление суда о помощи ФБР во взломе телефона ликвидированного стрелка. Решение корпорации Тима Кука поддержали Google, WhatsApp и Эдвард Сноуден. Политики же открыто раскритиковали компанию за отказ выполнить судебное решение и помочь спецслужбам.
Court gives Apple 3 extra days to file response to order to unlock iPhone belonging to San Bernardino shooting suspect - sources— CNBC Now (@CNBCnow) February 19, 2016
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