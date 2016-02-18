Bloomberg: Договор Путина с Саудовской Аравией скрывает угрозу усугубления войны в Сирии

Об этом пишут Генри Мейер и Глен Кери в статье "Договор Путина с Саудовской Аравией скрывает угрозу усугубления войны в Сирии", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

На этой неделе два крупнейших производителя нефти подписали соглашение для сокращения добычи. Но оно лишь помогает скрыть тлеющую вражду в Сирии, где страны поддерживают противоборствующие стороны в многостороннем конфликте, который, по заявлениям, унес жизни более четверти миллиона жизней.

"Ирония заключается в том, что если соглашение Саудовской Аравии и России сможет стабилизировать или повысить цены на нефть, обе страны получат дополнительные средства для финансирования своей опосредованной войны. И это в то время, когда вмешательство Саудовской Аравии грозит усугубить ситуацию", - сказал Джеймс Дорси, старший научный сотрудник в отделе международных исследований в Nanyang Technological University (Сингапур).

На прошлой неделе Саудовская Аравия перебросила военные самолеты в Турцию, которая в ноябре сбила российский самолет. Саудовцы заявили, что готовы отправить войска вместе с союзниками, если США возглавят наземную кампанию против "Исламского государства". Такой шаг до сих пор исключала администрация Обамы, поскольку он повлечет за собой риск противостояния с силами президента Башара аль-Асада, которого поддерживает российская воздушная кампания, полностью изменившая ход пятилетней войны. США, Саудовская Аравия и Турция хотят свержения Асада.

Высокие ставки

Ставки растут, по мере того, как российские бомбардировщики помогают Асаду отбить Алеппо. Потеря когда-то самого густонаселенного города Сирии станет серьезным ударом для повстанцев, которых поддерживают турки и саудовцы. Турция также встревожена продвижением вдоль своей границы сирийских курдов, снабжаемых Россией, которые блокируют пути снабжения повстанцев. Анкара считает сирийских курдов террористами. На выходных Турция начала трансграничный обстрел курдских позиций.

Нефтяной договор России с Саудовской Аравией отражает только общие интересы, а не какое-либо сокращение разногласий по Сирии, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это разные вопросы", - сказал Песков журналистам в среду.

"Напряженный дипломатический фон нефтяной сделки приводит в замешательство, но это не первый раз, когда Россия выбирает прагматичный путь, разделяя свои внешнеполитические вопросы и жизненно важные экономические интересы", - сказала Лилит Геворгян, старший экономист IHS Global Insight (Лондон).

Большинство аналитиков сомневаются, что замораживание добычи на уровне рекордных максимумов повысит цены, даже если другие крупные производители ОПЕК последуют примеру Саудовской Аравии. На мировые рынки после нескольких лет санкций возвращается Иран, который заявил, что намерен вернуть долю рынка, независимо от цен.

"Ситуация накаляется"

Спад нефти до 12-летнего минимума представляет собой реальную угрозу как для России, так и для Саудовской Аравии. Обе страны были вынуждены урезать расходы из-за уменьшения прибыли от продажи энергоресурсов. Путин столкнулся с самой затяжной рецессией в России за два десятилетия, которая дополнительно усугубляется колебанием цен на рынках сырья и санкциями из-за Украины.

"Эта попытка повышения цен на нефть может оказаться краткосрочной, если не полностью иллюзорной", - сказал Пол Салливан, профессор по исследованиям безопасности в Джорджтаунском университете (Вашингтон). "Тем не менее, это сигнал, что и Россия, и Саудовская Аравия чувствуют, что ситуация накаляется из-за экономических вопросов".

Тем не менее, обе страны отказываются отступать от своих намерений во внешней политике. Путин игнорирует беспрецедентные экономические проблемы в своей стране, чтобы контролировать двухлетний конфликт в Украине, где пока сохраняется шаткое перемирие.

В сентябре Путин активизировал свою военную кампанию в Сирии. Авиаудары помогают правительственным силам и их иранским союзникам осуществлять наибольшие территориальные завоевания за все время войны. Тем временем, саудовцы удвоили свою поддержку повстанцев в Сирии, одновременно борясь с вооруженным восстанием в соседнем Йемене.

Туман войны

Николай Ковалев, бывший глава ФСБ, сказал государственному информационному агентству "РИА Новости", что вмешательство в Сирии турецких и сирийских войск поднимет ставки еще больше.

"Если они пересекут границу, мы не сможем отличить их от повстанцев", - сказал Ковалев.

США осудили первый крупный военный рейд России за пределами бывшего Советского Союза со времен холодной войны, назвав его препятствием в борьбе с "Исламским государством". Но США также пытаются сдерживать саудовцев и турок, чтобы предотвратить эскалацию.

На прошлой неделе в Мюнхене госсекретарь Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров помогли добиться ограниченного прекращения огня в Сирии и договорились о совместных поставках гуманитарной помощи в страну.

Вашингтон и его союзники обвиняют Россию в том, что она обстреливает гораздо менее воинственных противников Асада, а не "Исламское государство". Россия, в свою очередь, заявила, что будет продолжать бомбардировки тех, кого относит к террористическими группами, независимо от того, кто их поддерживает.

"Путин твердо намерен не выглядеть слабым и не идти на уступки под давлением", - сказала Маша Липман, редактор журнала "Counterpoint", который выпускает Университет Джорджа Вашингтона. "Его рейтинг одобрения составляет больше 80%, и он находится в разгаре важной глобальной игры, в которой он – основной игрок".