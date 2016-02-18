Российская авиация усилила авиаудары в Сирии вопреки договоренностям - США

Об этом заявил представитель США в военной кампании против "Исламского государства" в Ираке и Сирии полковник Стив Уоррен, сообщает Reuters.

"Там нет снижения интенсивности авиаударов войск режима Асада и России", - сказал Уоррен. Более того, по его словам, происходит усиление ударов как российских самолетов, так и самолетов сирийских ВВС.

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Полковник также заявил, что российские и сирийские самолеты наносили удары в тех местах, где пострадали больницы. Он уточнил, что у США нет уверенности, удары чьих самолетов привели к жертвам. "И сирийские и российские самолеты наносили удары в тех районах, где оказались поражены больницы", - сказал Уоррен.

Сирийское правительство также продолжает использовать бочковые бомбы, которые запрещены международными нормами.

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При этом в России считают, что прекращение огня не относится к их бомбардировкам, которые сдвинули баланс сил на сторону Асада.