Российская авиация усилила авиаудары в Сирии вопреки договоренностям - США
Российские войска усилили авиаудары по противникам президента Башара Асада, несмотря на достигнутое ранее соглашение о скором прекращении огня и неоднократные призывы стран Запада прекратить военную операцию.
Об этом заявил представитель США в военной кампании против "Исламского государства" в Ираке и Сирии полковник Стив Уоррен, сообщает Reuters.
"Там нет снижения интенсивности авиаударов войск режима Асада и России", - сказал Уоррен. Более того, по его словам, происходит усиление ударов как российских самолетов, так и самолетов сирийских ВВС.
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Полковник также заявил, что российские и сирийские самолеты наносили удары в тех местах, где пострадали больницы. Он уточнил, что у США нет уверенности, удары чьих самолетов привели к жертвам. "И сирийские и российские самолеты наносили удары в тех районах, где оказались поражены больницы", - сказал Уоррен.
Сирийское правительство также продолжает использовать бочковые бомбы, которые запрещены международными нормами.
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При этом в России считают, что прекращение огня не относится к их бомбардировкам, которые сдвинули баланс сил на сторону Асада.