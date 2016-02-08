В Apple объяснили, почему iPhone выдает "ошибку 53"

После того, как тысячи пользователей столкнулись с тем, что их телефоны после ремонта пришли в негодность и выдают сообщение об "error 53", корпорация выступила с объяснением. Об этом со ссылкой на The Guardian пишут "Ведомости".

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По словам спикера компании, Apple "крайне серьезно относится к безопасности своих клиентов и "ошибка 53" также является частью защиты персональных данных. IOS проверят, сочетается ли Touch ID с другими компонентами вашего устройства".

Как отметили пользователи, проблема появляется после установки iOS 9 на смартфон, где была отремонтирована кнопка Home ("Домой") с функцией распознавания отпечатка пальца владельца, если ремонт проводился не в официальной мастерской Apple. До обновления софта смартфон мог после починки прекрасно работать недели или даже месяцы.

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Для примера издание приводит историю фотографа-фрилансера Антонио Олмоса, который потерял возможность пользоваться iPhone 6 после того, как несколько недель назад обновил программное обеспечение. Он объяснил, что ему пришлось срочно ремонтировать смартфон в Македонии, где нет официальных представительств Applе.

Ему заменили экран и кнопку Home, телефон после этого нормально работал. Но когда Олмос принял предложение об обновлении, смартфон был заблокирован, выдал "error 53", и больше с ним нельзя было ничего делать. В Apple Store в Лондоне заявили, что починить или разблокировать гаджет нельзя. В результате владелец телефона заплатил еще 270 фунтов за замену iPhone.

По данным сайта iFixit, посвященного ремонту устройств, о проблеме с телефонами заявили более 180 000 пользователей iPhone.