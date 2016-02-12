Найден способ превратить iPhone в "кирпич" сменой даты в настройках

Соответствующая инструкция опубликована на Reddit.

Если вручную поменять дату на 1 января 1970 года и перезагрузить iPhone, то он зависает во время отображения логотипа и больше не включается. С такой проблемой сталкиваются все iPhone, работающие на процессорах A7 и новее. Версия iOS при этом не имеет значения.

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Как сообщает Лента.ру, восстановить смартфон с помощью перезагрузки клавишами Home+Power не получится. Решить проблему помогает только ручное отсоединение аккумулятора, которое производят в профессиональном сервисе.

Один из пользователей Reddit отметил, что после разрядки аккумулятора и последующей зарядки смартфон успешно включился и продолжил нормально функционировать.

В начале февраля владельцы iPhone начали массово жаловаться на «ошибку 53» — отключение отремонтированных в неофициальных сервисных центрах iPhone после обновления iOS 9. Причиной оказалась замена владельцами сканера отпечатков пальцев Touch ID. Apple объяснила блокировки мерами безопасности. В компании подчеркнули, что сенсор Touch ID собирает отпечатки пальцев владельца смартфона, который может оказаться в третьих руках.