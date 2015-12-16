ФБР рассказало о "революционной" тактике "Исламского государства" по совершению терактов

Об этом на конференции в Нью-Йорке заявил директор ФБР Джеймс Коми, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как он пояснил, "революционным" в действии ИГ является то, что они стремятся вдохновить своих сторонников на совершение мелких терактов по всему с миру, используя для этого соцсети, зашифрованные сообщения и "идеально спродюсированную пропаганду".

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"Их "родители" из "Аль-Каиды" имели совсем иную тактику, нежели та, с которой мы сталкиваемся сегодня", — заявил Коми, отметив, что сейчас агенты ФБР во всех 50 штатах США проводят "сотни" расследований, связанных с деятельностью ИГ.

Как известно, в начале декабря в американском штате Калифорния произошел теракт: два человека — Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик — открыли огонь в центре людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино, в результате чего погибли 14 человек и еще 21 были ранены.

Спецслужбы установили, что Фарук контактировал как минимум с двумя зарубежными террористическими группировками — "Джебхат ан-Нусра" (считается подразделением "Аль-Каиды") и "Аш-Шабаб", а Малик в соцсетях она присягала на верность ИГ.