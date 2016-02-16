Саудовская Аравия отказывается от посредничества для восстановления отношений с Ираном - Al Arabiya

Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

"Нет необходимости в посредничестве (для налаживания отношений) с Ираном", - сказал глава МИД Саудовской Аравии. Согласно утверждению аль-Джубейра, "Тегеран сам осознает, что он должен сделать для исправления нынешнего уровня двусторонних отношений". По мнению министра, "враждебные действия, которые Иран практиковал и практикует по отношению к Саудовской Аравии, должны измениться коренным образом".

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Как считает Эр-Рияд, для урегулирования кризиса между странами Иран в первую очередь должен "прекратить вмешательство во внутренние дела арабских государств и поддержку (в этих странах) военизированных формирований, созданных по конфессиональному признаку".

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия и Швейцария пришли к соглашению о том, что официальный Берн будет представлять интересы Эр-Рияда в Иране.