Саудовскую Аравию в Иране будет представлять Швейцария

В январе Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как демонстранты в Тегеране подожгли саудовское посольство, передает Би-би-си. Протестующие иранцы были возмущены казнью саудовского диссидента, шиитского богослова Нимра аль-Нимра, которого саудовские власти обвиняли в террористической деятельности.

Саудовская Аравия заявляет, что Швейцария не будет выступать в качестве посредника в ее разногласиях с Ираном, и добавляет, что отношения с Тегераном не улучшатся до тех пор, пока Иран не перестанет вмешиваться во внутренние дела соседних стран.

Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили многие ее союзники, такие как Бахрейн и Судан.

В январе замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и Саудовская Аравия должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях.

"Мы готовы рассмотреть любую инициативу, которая поможет региону стать более стабильным и, конечно, безопасным, чтобы мы могли бороться с реальной проблемой и реальной угрозой в регионе, которой являются терроризм, экстремизм и межконфессиональная вражда", - заявил Аббас Аракчи на пресс-конференции в Тегеране.