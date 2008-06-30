В катастрофе самолета Ил-76 в Судане погиб россиянин

По информации Главного управления гражданской авиации Судана, весь экипаж самолета, потерпевшего сегодня утром крушение в аэропорту Хартума, в составе четырех человек погиб, среди них был один гражданин России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

О гражданстве остальных погибших не сообщается. Согласно сообщению, данный самолет марки Ил-76 принадлежал суданской авиакомпании «Абабиль». В настоящее время Посольством России в Хартуме выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, при взлете в аэропорта Хартума в Судане потерпел аварию грузовой самолет, в результате чего все четыре члена команды погибли. При этом ранее сообщалось, что все погибшие были россиянами.

Посольство Украины в Арабской Республике Египет выясняет возможное наличие среди членов экипажа граждан Украины и устанавливает фамилии погибших, а также обстоятельства катастрофы. По данным посольства, в состав экипажа входили четверо граждан стран „постсоветского пространства”.

Это уже третья авиакатастрофа в Судане за последний месяц. Напомним, три дня назад, 27 июня, в Арабской Республике Египет вблизи г. Малакаль (юг Судана) разбился самолет Ан-12, который выполнял рейс Хартум-Джуба. На борту самолета были восемь членов экипажа, семеро из которых погибли. Среди погибших членов экипажа - четверо граждан Украины, два – Судана, один – Армении.