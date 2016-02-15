Почему Россия проиграет новую холодную войну - Bild

Об этом пишут Николаус Бломэ и Ральф Шулер в статье "Почему Россия проиграет новую холодную войну", опубликованной изданием Bild.

Несмотря на то, что кремлевский лидер Владимир Путин и президент США Барак Обама вчера разговаривали по телефону, такими ледяными и агрессивными отношения между Россией и Западом не были уже давно.

Более 25 лет назад закончилась первая холодная война. Берлинская стена пала, коммунистический Восточный блок и СССР распались. Запад выиграл, Москва проиграла.

Что же на этот раз?

Сейчас Путин по собственному усмотрению манипулирует Бараком Обамой или Ангелой Меркель, например, в Украине или Сирии.

Bild называет четыре причины, почему Россия, если не опомнится, в конце, проиграет и эту холодную войну.

► Отсталая экономика: рост последних лет был привязан к повышению цен на нефть. Сейчас экономика сокращается (- 3,8%), нет продукции, отвечающей требованиями мирового рынка, иностранные инвесторы выводят свои деньги (до сих пор 85 миллиардов долларов), жалуются на правовую нестабильность и бюрократию. Инфляция составила 9%, базовая ставка остается на уровне 17%. Это означает, что экономика России – псевдогигант.

► Уязвимость: Ужесточение западных санкций может стать смертельным для российских банков и промышленности, особенно, если они будут отрезаны от международного денежного оборота (соглашение "Swift").

► Нехватка денежных средств: Россия не сможет долго продержаться в гонке вооружений (как и в первой холодной войне). В бюджете 2016 года, Кремль запланировал цену на нефть в 50 долларов, но сейчас она находится на отметке $30. В 2015 году были снижены расходы на оборону.

► Государственные учреждения: Россия – демократия лишь формальность. СМИ, суды, органы власти либо полностью подчиняются Кремлю, либо считаются крайне коррумпированными. В международном индексе восприятия коррупции Россия находится на 119 месте из 167. "Коррупция уже не исключение, а правило", - сказал Bild эксперт по России Борис Райтшустер. То есть, ориентированная исключительно на Путина российская система, как и при коммунизме, почти не учится на ошибках и не умеет адаптироваться к ситуации.

PS: Мужчины в России живут в среднем до 64 лет, примерно четверть – до 55 лет. Одна из причин: алкоголизм. Хуже ситуация обстоит только в развивающихся странах, прежде всего в Африке...