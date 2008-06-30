Самые бедные в Европе - восточные новички

Самой богатой страной Евросоюза является Люксембург, беднейшей – Болгария. Таковы данные статистического бюро ЕС за 2007 год.

Как передает MIGnews.com, по данным Евростата, паритет покупательской способности и доля валового внутреннего продукта на душу населения в Люксембурге практически втрое превышает средний показатель по 27 странам Евросоюза и составляет 276 пунктов.

Паритет покупательской способности - это искусственная величина, на которую не влияет разница в ценах в странах ЕС.

На втором месте с показателем 146 пунктов оказалась Ирландия, которая является одной из крупнейших стран-«доноров» Евросоюза.

На третьем месте в списке самых богатых и благополучных стран ЕС стоит Голландия - 131 пункт, на четвертом - Австрия с показателем 128 пунктов. Далее по списку идут Германия, Франция, Испания и Италия.

Замыкают список «новобранцы» ЕС - Румыния и Болгария, вступившие в блок в прошлом году.