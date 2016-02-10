Ватикан создал группу исповедников для серьезных грехов

Лично выбранные папой Франциском 1100 "миссионеров милосердия" в течение года смогут отпускать грехи, которые в обычное время мог простить только сам понтифик, сообщает Русская служба ВВС.

Среди таких грехов - нарушение тайны исповеди, осквернение святых даров и попытка убийства папы.

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Так называемые суперисповедники разъедутся по всему миру: один из них планирует поездку в Австралию, другой посетит общину эскимосов в канадской Арктике.

В сентябре стало известно, что на время внеочередного Юбилейного года, который начался 8 декабря 2015 года и продлится до 26 ноября 2016-го, всем католическим священникам позволят отпускать грех аборта.

Юбилейный год, когда допускается возможность особого отпущения грехов, отмечается по традиции каждые 25 лет, но понтифики могут объявлять юбилейные годы вне установленного порядка.

О решении провести внеочередной Юбилейный год, посвященный теме милосердия, Франциск объявил в марте.

В последний раз такое решение принималось в 2000 году папой Иоанном Павлом II.