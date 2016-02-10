После нападения на Касьянова Кадыров опубликовал фото с измазанным тортом Басковым

На фотографии около огромного торта изображен Кадыров с запачканной в торте рукой и Басков с лицом, запачканным тортом.

При этом окружающие и сам чеченский лидер смеются над возникшей ситуацией.

«После того, как в Николая Баскова бросили тортом, он до сих пор жалуется, бегает по всем международным инстанциям и просит повторения банкета», — написал Кадыров.

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Отметим, что фото было опубликовано на следующий день после нападения на российского экс-премьера и лидера оппозиционной партии ПАРНАС Михаила Касьянова, в которого запустили тортом незивестные в московском ресторане.

Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии Кадырова.

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