В сети появилось видео нападения на Касьянова с тортом

Ролик появился на видеосервисе Youtube 10 февраля на канале "Кавказская политика".

На видео двое неизвестных подоходят к Касьянову в ресторане, один из них кидает в политика принесенный с собой торт.

Нападавший также называет Касьянова "американским агентом" и "позором России".

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Ранее в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оставил под публикацией в аккаунте @kavpolit, рассказывающей об инциденте с Касьяновым и тортом, следующий комментарий: ")))) опять я))))!!?".

Напомним, Касьянов подал заявление в полицию после того, как в него бросили торт.

Как известно, в ночь на 1 февраля Кадыров опубликовал в Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии Кадырова.

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