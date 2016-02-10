НАТО и ЕС договорились о сотрудничестве в противодействии киберугрозам

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"НАТО и Евросоюз вместе более сильные в защите против кибератак. Усиление взаимодействия в соответствии с этим соглашением позволит нам ощутимым образом лучше исключать кибератаки, а также нашу способность предвидеть, выявлять и отвечать на них", - сказал помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности, посол Сорин Дукару.

"Подписание этого соглашения - это важная веха в укреплении кибербезопасности в сотрудничестве с НАТО, что также было определено одним из пяти приоритетов основ политики ЕС по киберзащите", - сказал представитель Европейской службы внешних дел Педро Серрано.

Цель соглашения заключается в усилении киберзащиты в Альянсе и ЕС путем обмена информацией, связанной с кибербезопасностью.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и Евросоюз подпишут техническое соглашение о сотрудничестве в противодействии киберугрозам. По его словам, совместные команды быстрого реагирования будут иметь структурированную программу для обмена информацией, а также лучшими практиками. "Это является четким примером того, как НАТО и ЕС сотрудничают, чтобы противостоять гибридным угрозам", - подчеркнул Столтенберг.