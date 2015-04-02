Обама вводит систему киберсанкций - BBC

Это должно позволить министерству финансов страны применять ограничения в отношении тех людей, которые пытаются совершить кибератаки на активы и инфраструктуру США, передает Украинская служба Би-би-си.

Обама назвал угрозы таких атак "одним из самых серьезных вызовов экономической и национальной безопасности" США.

Пока что Белый дом не объявлял никаких новых санкций, а лишь задекларировал право применять их в случае необходимости.

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В январе власти Соединенных Штатов применили санкции против Северной Кореи. Это произошло после кибератак на компанию Sony Pictures.

В заявлении Обамы говорится, что его новое решение связано с "чрезвычайной угрозой" атак со стороны хакеров за пределами страны.

"Сегодняшний приказ позволяет выявлять и финансово изолировать тех, кто прячется в тени интернета, чтобы заниматься вредной кибердеятельностью", - сказал министр финансов США Джейкоб Лью.

Представители Белого дома и министерства финансов подчеркнули, что новая система не будет использоваться для ограничения свободы слова в интернете или противодействия цифровым инновациям.

Они также утверждают, что нововведения не заменят действующего законодательства, которым правоохранители пользуются для защиты от киберугроз, а является лишь дополнительными инструментами для борьбы с правонарушениями в тех сферах, где традиционное законодательство имеет пробелы.

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Американские чиновники особенно обеспокоены киберугрозами из Китая и нескольких других стран, которые, по их словам, способны к масштабным кибератакам. Они опасаются, что эти атаки могут поразить электросети или другие важные системы.

На протяжении последних лет несколько крупных розничных сетей стали жертвами кражи данных, что поставило под угрозу финансовую информацию клиентов.

В декабре Sony Pictures была вынуждена снять с проката свою комедию "Интервью" после того, как хакеры выложили в сеть личные данные сотрудников компании и переписку ее руководства.

Преступники также угрожали насилием во время сеансов. В итоге Sony все-таки решила показать фильм в кинотеатрах и сети.

Белый дом обвинил в нападках на киностудию Северную Корею, а позднее ввел санкции против нее.