"Сдерживание XXI века": посол США при НАТО анонсировал новую стратегию безопасности рубежей Альянса

Об этом он сказал сегодня в преддверии министерского заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает корреспондент УНИАН.

Американский посол напомнил, что через 5 месяцев, в июле, в Варшаве состоится очередной саммит стран-членов Альянса. По его словам, министерские встречи стран-членов НАТО нужны, чтобы очертить те результаты, которых необходимо достичь во время саммита.

В среду, 10 февраля, во время первой встречи руководителей оборонных ведомств планируется рассмотреть вопрос о сдерживании и обороне на рубежах НАТО.

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"Я думаю, что вероятно, министры одобрят новую стратегию для сдерживания и безопасности для Альянса, и эту стратегию можно назвать "новейшим сдерживанием" или "сдерживанием XXI века", - заявил Лют.

При этом он пояснил, что речь идет об обновлении подходов к системе сдерживания, которая базируется на усилени потенциала НАТО и его жизнеспособности отвечать на современные вызовы.

Американский посол отметил, что это также включает соблюдение обязательств каждой страной-членом в отношении самозащиты, обязательств по национальной кибербезопасности, обязательств быть стойкими в противостоянии "гибридным способам ведения войны".

Лют обратил внимание на размещение 6 передовых пунктов сил быстрого реагирования, базирующихся в основном в центре Европы, что является одним из главных подходов к усилению системы сдерживания на рубежах Альянса.

Также он напомнил, что НАТО и в дальнейшем остается Альянсом, который владеет ядерным оружием, что в свою очередь является важным фактором в системе сдерживания угроз и безопасности Альянса.

Посол напомнил о европейской инициативе по оборонной поддержке континента (European Reassurance Initiative), предусматривающей выделение 3,4 млрд долларов на следующий бюджетный год для поддержки членов Альянса, что также должно поддержать новые подходы в обеспечении безопасности стран-членов НАТО.