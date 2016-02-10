ООН требует от Турции принимать больше сирийских беженцев
Турция должна расширить возможности для доступа сирийских беженцев на турецкую территорию в связи с эскалацией боевых действий близ города Алеппо, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Учитывая недавнее перемещение населения в провинции Алеппо, УВКБ призывает турецкие власти «обеспечить более широкий доступ на турецкую территорию для тех, кто нуждается в международной защите в соответствии с проводимой Турцией долгосрочной политикой открытой границы», отмечается в документе, передает Росбалт.
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В УВКБ позитивно оценивают при этом тот факт, что Анкара «продолжает предоставлять доступ по гуманитарным и медицинским мотивам, несмотря на все более сложную ситуацию на севере Сирии».
Турция уже приняла у себя более 2,5 млн сирийцев, напоминают в УВКБ.
С 2011 года из-за войны Сирию покинули около 4,6 млн человек. Еще 13,5 млн из примерно 23-миллионного населения, по оценке международных организаций, нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны.