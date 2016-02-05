The Guardian рассказала о планах Эр-Рияда скоординировать с Анкарой ввод войск в Сирию

Саудовская Аравия может направить в Сирию для участия в наземной антитеррористической операции несколько тысяч спецназовцев, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

По информации источника издания в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, вероятно, будет действовать в координации с Турцией. Как отмечает The Guardian, Саудовская Аравия и Турция несколько недель назад создали орган, отвечающий за координацию военных действий.

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Согласно сообщению, накануне советник министра обороны Саудовской Аравии Ахмед Ассери заявил о готовности начать наземную операцию в Сирии, в случае если ее поддержит возглавляемая США коалиция.

Он подчеркнул, что, по мнению Эр-Рияда, одной воздушной операции для победы над «Исламским государством» в Сирии недостаточно.

Глава Пентагона Эш Картер, в свою очередь, приветствовал это заявление и сказал, что обсудит с саудовскими чиновниками вопрос о наземной операции на следующей неделе в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, в России утверждают, что располагают сведениями, согласно которым, Турция готовит вторжение в Сирию.