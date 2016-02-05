Разведка США заявляет, что число боевиков ИГИЛ сократилось

Экстремистская группировка "Исламское государство" несет существенные потери и ее численность сократилась. Об этом говорится в отчете разведки США, который со ссылкой на Reuters цитирует Русская служба ВВС.

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По информации агентства, согласно прежней оценке на стороне ИГ воевали в Сирии и Ираке около 31 тысячи человек. Следовательно, произошло ослабление группировки на 20%.

Новые подсчеты разведки означают то, что "они (боевики – ред.) по-прежнему представляют собой серьезную угрозу, но потенциальная их численность уменьшилась", цитирует издание пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

При этом разные СМИ делают неоднозначные выводы относительно динамики численности ИГ.

К примеру, ранее USA Today и телеканал Fox News со ссылкой на те же разведывательные данные сообщили, что приблизительное число боевиков ИГ сейчас составляет 20-25 тысяч, в то время как год назад в группировке состояли 19-31 тысяча. Отсюда они делают вывод, что, несмотря на усилия международной коалиции, "Исламскому государству" пока удается сохранять прежнюю плотность рядов.