The New York Times: США расширяют борьбу против ИГИЛ при помощи атак в Афганистане

Об этом пишут Майкл Шмидт и Эрик Шмитт в статье "США расширяют борьбу против ИГИЛ при помощи атак в Афганистане", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В прошлом месяце президент Обама принял решение расширить полномочия американских командиров, чтобы осуществить атаки на новый филиал "Исламского государства" в Афганистане. Администрация – которую республиканцы обвиняли в отсутствии стратегии – меняет планы борьбы с террористической организацией в регионах, где созданы ее филиалы.

Многие из этих последних рейдов и ударов в Афганистане проводились в регионе Тора-Бора в провинции Нангархар - негостеприимной, горной местности в восточной части страны, недалеко от границы с Пакистаном. Именно в Тора-Бора Усама бен Ладен и другие боевики Аль-Каиды скрывались во время вторжения под руководством США в 2001 году, и, в конечном итоге, сбежали в Пакистан.

Американские командиры в Афганистане сказали, что примерно 90-100 бойцов ИГ были убиты в последних операциях. Сотрудники разведки считают, что в провинции Нангархар есть около 1000 бойцов "Исламского государства", и, возможно, еще несколько тысяч в других районах страны. Но даже генералы, возглавляющие миссии, признают, что стойкая военизированная группировка может нанимать новых бойцов, чтобы заменить убитых в американских атаках.

"Новые полномочия дают нам возможность действовать более решительно, чтобы контролировать их, мы подвергаем их интенсивным авиаударам, и это дает результат", - сказал генерал-майор Джеффри Бьюкенен, заместитель начальника штаба операции в Афганистане. "Но убрать кучку парней с поля боя еще не означает остановить всю эту организацию".

Хотя г-н Обама объявил об окончании боевых миссий в Ираке и Афганистане, операции являются частью продолжения и потенциального расширения американского военного присутствия в юго-центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке для борьбы против "Исламского государства".

В Ираке, у Соединенных Штатов примерно 3700 военнослужащих, включая тренеров, консультантов и солдат. В Сирии задействовано несколько десятков сил специального назначения. Министр обороны Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются сделать еще больше, и попросил другие страны - в том числе несколько арабских - внести более весомый вклад в военную кампанию, поскольку они собираются вернуть Мосул в Ираке и Ракку в Сирии, два крупных городах, подконтрольных "Исламскому государству".

Представители администрации обдумывают план новой кампании для Ливии, чтобы расширить военное и дипломатическое участие Соединенных Штатов на еще одном фронте против "Исламского государства". Соединенные Штаты и их союзники увеличивают количество разведывательных полетов и активизируют сбор разведданных, и даже готовятся к возможным авиаударам и рейдам, говорят высокопоставленные американские чиновники. Силы специального назначения встречались с различными ливийскими группами, чтобы привлечь их к участию в возможных действиях против "Исламского государства".

В Афганистане, американские и другие союзные командиры опасаются, что группы бойцов, лояльных Талибану, Хаккани и "Исламскому государству", окажутся слишком сложным испытанием для недавно сформировавшихся афганских сил, и они не смогут бороться самостоятельно.

В Афганистане находятся 9800 боевых солдат США. Хотя эта цифра должна снизиться до 5500 к тому времени, когда г-н Обама покинет свой пост в январе следующего года, но администрация и военные чиновники намекают, что президент может снова замедлить вывод войск в этом году.

На слушаниях на прошлой неделе присутствовал кандидат Обамы на пост следующего командующего в Афганистане, генерал-лейтенант Джон Николсон-младший. Сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил, спросил у кандидата, не считает ли он, что общая ситуация в Афганистане только ухудшается.

"Сэр, я согласен с вашей оценкой", - сказал генерал Николсон, ветеран нескольких операций в Афганистане. Он сказал, что талибы боролись против афганских сил безопасности "возможно, жестче, чем мы ожидали", и что появление "Исламского государства" там было неожиданным.

Генерал Николсон сказал, что, если Сенат утвердит, то, прежде чем предлагать свои рекомендации американской армии, он возьмет 90 дней, чтобы пересмотреть две основных миссии в Афганистане – борьбу с терроризмом, консультирование и оказание помощи афганским силам. Уходящий командир, генерал Джон Кэмпбелл, должен выступить перед Конгрессом на этой неделе, и он, как ожидается, также подчеркнет растущую угрозу со стороны "Исламского государства".

В прошлом месяце Белый дом ослабил правила для Пентагона. Теперь военным необходимо только показать, что предполагаемая цель связана с бойцами "Исламского государства" в Афганистане. Ранее, в такую цель можно было стрелять только, если у нее были подтвержденные связи с Аль-Каидой.

Военные смогли ударить по объектам "Исламского государства" в целях самообороны, но новые правила снижают стандарт для таких наступательных операций против террористов.

"Достаточно сказать, что мы собрали существенное количество разведданных, чтобы уверенно преследовать их, когда придет время проявить решительность", - сказал генерал Бьюкенен.

Он добавил: "Мы по-прежнему проводим операции против Аль-Каиды, но в последние недели были более сосредоточены на ИГИЛ".

Между бойцами "Исламского государства" в Афганистане, Сирии и Ираке есть существенные различия.

В Афганистане, большинство боевиков ранее были частью местного движения Талибан или Хаккани, и многие из них сейчас перешли в "Исламское государство". Лидеры группировки в Ираке и Сирии в основном из этих стран, но многие из их бойцов приехали из других стран Ближнего Востока и Европы.

Боевики "Исламского государства" в Афганистане получают деньги от лидеров в Ираке и Сирии, но мало доказательств того, что они получают указания о том, когда и куда стрелять, говорят военные чиновники. В Афганистане было несколько примеров, когда членам "Исламского государства" удавалось эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы выполнять сложные атаки, как в Ираке и Сирии. Тем не менее, группировка взяла на себя ответственность за несколько смертельных взрывов в Афганистане в последние месяцы.

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил американских чиновников за их усилия в борьбе против "Исламского государства", которое, вероятно, набирает силу, сообщили американские чиновники.

Поскольку "Исламское государство" продвинулось в Афганистане, оно также воюет с талибами – две группы борются за влияние и деньги.

"На местном уровне они пытаются взять под контроль контрольно-пропускные пункты, торговлю наркотиками, потоки незаконных товаров", - сказал в телефонном интервью генерал-майор Уилсон Шоффнер, пресс-секретарь американской армии в Афганистане.