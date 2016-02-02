МИД Британии: Действия России лишь разжигают гражданскую войну в Сирии и усиливают ИГ

"Источником моего постоянного разочарования является то, что русские подрывают все наши усилия", - заявил Хаммонд. "Русские говорят, давайте вести переговоры, и после этого все говорят, говорят и говорят. Проблема в том, что пока они говорят, они продолжают наносить авиаудары и поддерживать Асада", - сказал он в интервью Reuters, передает Росбалт.

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Глава британского МИДа также считает, что российские действия в Сирии усиливают позиции "Исламского государства". "Русские говорят, что хотят уничтожить ИГИЛ, но они бомбят не ИГИЛ, а умеренную оппозицию", - считает Хаммонд.

Кроме того, по мнению глава британского МИДа, действия России в Сирии усугубляют проблему с беженцами. "С началом российских авиаударов в Сирии, ручеек людей, которые, по всей видимости, возвращались из лагерей беженцев в Сирию, прекратился, мы видим новый отток беженцев из-за тех действий, которые предпринимает Россия, особенно в южной части Сирии", - сказал Хаммонд.

Глава МИД Британии также признался, что ему трудно оценить, изменилась ли позиция Москвы в отношении поддержки Башара Асада. По его словам, "прочитать" российского президента России Владимира Путина невозможно. "Я выучил, наблюдая за Путиным, будучи сначала в качестве министра обороны, а затем в качестве главы МИД, что, сколько ни смотрите, ничего не увидите - абсолютно непроницаемый", - заявил он.

Отвечая на вопрос, мог бы Иран принести большую пользу в разрешении сирийского кризиса, чем Россия, Хаммонд ответил: "Не думаю, что кто-либо из них полезен для мирного процесса". "Русские и иранцы работают рука об руку с сирийским режимом, и иранцы также бескомпромиссны, как и русские в стремлении сохранить сирийский режим", - сказал он.

Россия начала воздушную операцию в Сирии 30 сентября. Правозащитники и представители западных стран неоднократно обвиняли Москву в нанесении ударов не только по позициям боевиков, но и по позициям так называемой умеренной оппозиции, а также по мирным жителям. Российские власти эти сведения отвергают. В Минобороны утверждают, что наносят удары по позициям ИГИЛ и других террористических организаций.