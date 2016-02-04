Сирийская оппозиция заявляет, что ликвидировала нескольких генералов из РФ – СМИ

Оппозиция к режиму действующего президента Сирии Башара Асада заявляет, что неподалеку от границы с Турцией в сирийском районе Туркмандагы были убиты 15 военнослужащих, восемь из которых имели звание генерала. Об этом со ссылкой на источники в оппозиционных войсках сообщает агентство "Анадолу".

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Согласно данной информации, нападению подверглось место встречи офицеров армии Асада и военных из РФ. Переговоры начались накануне вечером и были посвящены обзору состояния дел в этом регионе, а также планированию будущих шагов.

В оппозиции (к режиму Асада - ред.) заявляют, что в результатеатаки на группу офицеров уничтожили 15 военных, включая четырех российских и четырех сирийских генералов.