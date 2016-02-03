В Сирии погиб российский военный советник

Инцидент произошел 1 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

В Минобороны РФ отметили, что в понедельник боевики «Исламского государства» обстреляли воинский гарнизон, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии.

«Российский военный советник в Сирии выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

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В конце декабря УНИАН сообщал, что по данным СМИ, по меньшей мере девять контрактников, выполнявших "полувоенные задачи", погибли во время артиллерийского обстрела их базы в Западной Сирии. WSJ утверждает, что инцидент произошел еще в октябре, но российская власть до сих пор не подтверждает его. В то же время, эти данные подтвердили три собеседника издания, отметив, что погибшие не являются штатными военными.