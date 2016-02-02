Французский канал показал антиукраинский фильм о Майдане, несмотря на просьбу Киева

Об этом передает РБК со ссылкой на сайт канала.

Фильм показали 1 февраля в 22:30 по местному времени.

В документальной картине режиссера Поля Морейро идет речь о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации фильма, "участие ультраправых вооруженных групп (в протестах на Майдане - Ред.) давно игнорируется". Морейро также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".

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Посольство Украины в Париже просило Canal+ снять фильм с эфира. Киев обвинил автора картины в манипулировании комментариями и генерации предрассудков.

"Пытаться объяснить события в Украине действиями США - нечестно и абсолютно неуважительно к гражданам нашей страны, погибшим в центре Киева при защите демократических чаяний", - заявили в посольстве. "Canal+ следовало бы пересмотреть свою позицию по поводу показа фильма", - заключили в диппредставительстве.