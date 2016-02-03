В Китае владельцев магазинов заставили избавиться от портретов Далай-ламы

Представители местных властей пояснили газете Global Times, что это часть регулярно проводимой перед Китайским Новым годом кампании по очистке рынка культурных товаров. В ходе таких кампаний власти пытаются пресечь распространение порнографии и различных незаконных материалов. Портреты Далай-ламы относятся к последним, передает Русская служба ВВС.

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В провинции Сычуань проживает большое количество этнических тибетцев.

Один их экспертов, которого цитирует издание, сравнил духовного лидера Тибета с президентом Ирака Саддамом Хусейном. По его словам, висящий на стене портрет Далай-ламы в Китае равносилен портрету Хусейна в США.

Местные жители сообщают, что магазины тайно продают продукты, связанные с буддизмом, в том числе и портреты Далай-ламы. Где-либо вывешивать их в магазинах запрещено. При этом вывешивание портретов китайских лидеров поощряется властями.

Далай-лама - титул главы тибетского правительства в изгнании и духовного лидера тибетцев. Он бежал из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления. Он посещает различные страны мира в попытке заручиться поддержкой Тибету и тибетцам. Китай регулярно подвергает деятельность Далай-ламы резкой критике.