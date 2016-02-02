В Сомали при взлете произошел взрыв на борту пассажирского самолета (фото)

Об этом сообщил министр воздушного транспорта и гражданской авиации Сомали Али Ахмед Джама, передают РИА Новости. Он сообщил, что вскоре после взлета на борту самолета, направлявшегося в Джибути, раздался взрыв и начался пожар. В результате взрыва в обшивке лайнера образовалась пробоина.

Самолет сразу вернулся в аэропорт Могадишо. Лайнер в момент взрыва только начал набирать высоту, поэтому разгерметизация салона не имела серьезных последствий, и пилот смог совершить аварийную посадку. После посадки находившиеся на борту 60 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы.

Как передает агентство Bloomberg, в результате происшествия 2 человека получили незначительные травмы. Перед этим сообщилось, что по предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

В настоящее время полиция выясняет причину инцидента. СМИ сообщили, что предположительно, бомбу на борт пронес в багаже один из пассажиров.