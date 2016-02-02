Иран передумал закупать российские танки

Об этом заявил командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан, передает ТАСС.

"Производство танков в стране налажено. И в настоящее время мы не нуждаемся в приобретении их за рубежом. Исходя из возможностей страны, в настоящее время приобретение танков Т-90 исключено и мы хотим производить бронетехнику у себя в стране", - пояснил Пурдастан решение иранского генштаба.

Ранее в декабре 2015 года генерал Пурдастан заявлял, что вооруженные силы Ирана намерены закупить российские танки Т-90 и соответствующее предложение было передано в генеральный штаб вооруженных сил Ирана.

Читайте такжеИран получил доступ к $100 миллиардам после отмены санкций - The New York TimesНапомним, Иран анонсировал закупку до 400 самолетов после отмены санкций. Согласно контракту, первые самолеты Airbus должны прибыть в Иран до 20 марта.

Как сообщал УНИАН, с Ирана 16 января сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.