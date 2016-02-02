В Германии уверены, что Москва пытается подорвать доверие немцев к Меркель - Reuters

Подрывая позиции Меркель, занимающей жесткую линию в украинском вопросе, Москва надеется дестабилизировать Европу и создать вакуум, в котором сможет проецировать свое влияние, утверждают высокопоставленные источники Reuters в правительстве Германии, сообщает РБК.

"Речь идет о попытке России усилить раскол в Евросоюзе и работать с антиевропейскими правыми популистскими партиями", — заявил один из собеседников агентства.

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По мнению другого источника, Москва нацелилась на Германию как на самого сильного и​​ стабильного члена Евросоюза, чтобы его ослабить. "Конечно, в интересах российского правительства ослабить Меркель как лидера этой страны", — сказал он.

Еще один собеседник Reuters подчеркнул, что "ЕС не может позволить третьим странам расколоть союз".

Проведенный на прошлой неделе опрос общественного мнения показал, что 40% немцев хотели бы отставки Меркель из-за ее политики в отношении беженцев, напоминает Reuters. За минувший год в Германию прибыли 1,1 млн мигрантов, после того как канцлер объявила политику открытых дверей для беженцев из Ирака и Сирии.