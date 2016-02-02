В Германии уверены, что Москва пытается подорвать доверие немцев к Меркель - Reuters
В руководстве Германии уверены, что Россия пытается подорвать доверие общественности к канцлеру Ангеле Меркель, используя для этого тему мигрантов. Из-за наплыва беженцев все больше немцев требуют ее отставки.
Подрывая позиции Меркель, занимающей жесткую линию в украинском вопросе, Москва надеется дестабилизировать Европу и создать вакуум, в котором сможет проецировать свое влияние, утверждают высокопоставленные источники Reuters в правительстве Германии, сообщает РБК.
"Речь идет о попытке России усилить раскол в Евросоюзе и работать с антиевропейскими правыми популистскими партиями", — заявил один из собеседников агентства.
Читайте такжеВласти Германии обещают бороться с наплывом мигрантов - BBC
По мнению другого источника, Москва нацелилась на Германию как на самого сильного и стабильного члена Евросоюза, чтобы его ослабить. "Конечно, в интересах российского правительства ослабить Меркель как лидера этой страны", — сказал он.
Еще один собеседник Reuters подчеркнул, что "ЕС не может позволить третьим странам расколоть союз".
Проведенный на прошлой неделе опрос общественного мнения показал, что 40% немцев хотели бы отставки Меркель из-за ее политики в отношении беженцев, напоминает Reuters. За минувший год в Германию прибыли 1,1 млн мигрантов, после того как канцлер объявила политику открытых дверей для беженцев из Ирака и Сирии.