Опрос: 40% немцев высказались за отставку Меркель из-за ее политики в отношении беженцев

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Reuters.

Отмечается рост недовольства из-за приветливой политики Меркель к людям, которые бегут от войны и экономических неурядиц в странах Ближнего Востока и Африки.

Меркель, рейтинги которой в начале прошлого года были рекордно высокими, в последнее время становится более изолированной на фоне растущего давления со стороны консервативного блока, который требует занять более жесткую позицию по отношению к искателям убежища.

Читайте такжеОпрос: 60% чехов против принятия беженцев из зоны боевых действий

Учитывая общественное давление, консерваторы из Христианско-демократического союза Меркель и их партнеры по коалиции из Социал-демократической партии достигли согласия относительно того, как остановить приток мигрантов и ужесточили правила предоставления убежища беженцам.

Другой опрос, проведенный Elector Research Group показал поддержку консервативного блока Меркель на уровне 37%, хотя еще в сентябре показатель составлял 42%. Рейтинг СДП остался на уровне 24%.

Читайте такжеВ Дании принят закон о конфискации ценного имущества у мигрантов

Также, согласно опросу, правую партию "Альтернатива для Германии", которая поддерживает более жесткую позицию в отношении мигрантов, поддерживает 11% опрошенных.

Отмечается, что Меркель, из-за ее позиции в отношении беженцев, также подвергается критике со стороны других стран ЕС.