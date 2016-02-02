У Путина считают "несерьезными" обвинения Британии в разжигании Россией войны в Сирии

"Серьезно безусловно нельзя к таким заявлениям относиться. Россия предпринимает последовательные усилия, чтобы помочь сирийцам в борьбе с международными террористами", - передает РБК слова Пескова.

Он также назвал подобные заявления нелогичными.

"Делать подобные заявления - это нелогично, неправильно и против сути тех усилий, которые предпринимает Россия в Сирии", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте такжеСирийская оппозиция в Женеве потребовала прекратить полеты военных самолетов РФРанее сегодня в интервью Reuters глава МИД Британии Филип Хаммонд заявил, что действия России в Сирии лишь разжигают гражданскую войну в стране, подрывая все усилия Запада по поиску политического решения кризиса.

Глава британского МИДа также считает, что российские действия в Сирии усиливают позиции "Исламского государства". "Русские говорят, что хотят уничтожить ИГИЛ, но они бомбят не ИГИЛ, а умеренную оппозицию", - считает Хаммонд.