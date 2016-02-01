Президент Франции призвал США отменить эмбарго против Кубы

Об этом глава французского государства заявил в понедельник, 1 февраля, в начале исторического визита председателя Государственного Совета Кубы Рауля Кастро во Францию, передает Deutsche Welle.

"Сейчас эта блокада, это эмбарго должно быть отменено", - приводит слова лидера французского государства агентство dpa. По мнению Олланда, президент США Барак Обама, который "сделал много жестов", должен идти до конца.

До сих пор Конгресс США, где большинство имеют республиканцы, блокировал полную отмену эмбарго, наложенного на Кубу в 1962 году.

Читайте такжеВ Белом доме обозначили сроки принятия решения о визите Обамы на Кубу

Последний раз кубинский лидер посетил Париж 20 лет назад. За прошедшие годы Франция стала важнейшим европейским партнером Кубы, поэтому Париж планирует расширить экономическое сотрудничество с Гаваной.

Кроме того, именно Франсуа Олланд стал первым государственным лидером европейского сообщества, который совершил официальный визит на Кубу.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую власти США снять торгово-экономическую блокаду Кубы, введенную более 50 лет назад. Документ поддержала 191 страна, против принятия резолюции проголосовали только две страны: США и Израиль.