Назван самый загруженный аэропорт мира в 2015 году

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные оператора аэропорта. Отмечается, что речь идет о международных перелетах, передает Lenta.ru. Исполнительный директор аэропорта Пол Гриффитс заявил, что приход в аэропорт новых авиакомпаний и добавление новых маршрутов позволило увеличить общий трафик на 10,7% в 2015 году. Он уточнил, что только в декабре аэропорт обслужил более 7 млн пассажиров. Всего же в 2015 году услугами авиаузла воспользовались около 75 млн человек.

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Пол Гриффитс рассказал, что в настоящее время аэропорт готовится к открытию нового пассажирского терминала, стоимость которого составила $1,2 млрд. Планируется, что он начнет работу уже в I квартале этого года.

До 2014 года звание самого загруженного аэропорта мира принадлежало лондонскому Хитроу. Два года назад авиагавань Дубая смогла обойти британский авиаузел.

В октябре 2015 го сообщалось, что туристические визы в международном аэропорту Дубая начали выдавать терминалы-роботы. Всего таких устройств было установлено 13, расположены они на территории аэропорта в первом и третьем терминалах, а также в офисе иммиграционной службы.