Названы авиакомпании с самыми красивыми стюардессами

16:57, 17 апреля 2015
Мир
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Авиаресурс BS Aeronautics составил топ-10 авиакомпаний, в которых работают самые привлекательные стюардессы, оценив их внешность, униформу и доброжелательность. 

Самые примвлекательные стюардессы работают в Air France askmen.com

Первое место врейтинге заняли стюардессы авиакомпании Air France. В описании отмечается, что они похожи на моделей и всегда элегантны благодаря форме, которую создал дизайнер Кристиан Лакруа, передает "Моя планета".

Второе место в рейтинге досталось стюардессам Singapore Airlines. Их отметили за гламурный образ, который создает традиционная одежда - саронг и кебая, а также за гостеприимность и хороший сервис на борту, который отмечен многими престижными премиями.

На третьем месте оказались стюардессы российской авиакомпании - издание считает стильной красную униформу бортпроводниц "Аэрофлота".

Далее в рейтинге самых привлекательных бортпроводниц расположились сотрудницы индийской авиакомпаний Kingfisher Airlines, Cathay Pacific (Гонконг), Emirates (Дубай), Air Asia (Малайзия), Lufthansa (Германия), Thai Airways Int. (Таиланд).

Стюардессы Thai Airways Int. (Таиланд) / moya-planeta.ru

Замыкают рейтинг бортпроводницы британской компании Virgin Atlantic, для которых шила униформу знаменитый дизайнер Вивьен Вествуд. Британская пресса уже успела окрестить эту одежду "самой сексуальной униформой в мире".

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