Названы авиакомпании с самыми красивыми стюардессами

Первое место врейтинге заняли стюардессы авиакомпании Air France. В описании отмечается, что они похожи на моделей и всегда элегантны благодаря форме, которую создал дизайнер Кристиан Лакруа, передает "Моя планета".

Второе место в рейтинге досталось стюардессам Singapore Airlines. Их отметили за гламурный образ, который создает традиционная одежда - саронг и кебая, а также за гостеприимность и хороший сервис на борту, который отмечен многими престижными премиями.

На третьем месте оказались стюардессы российской авиакомпании - издание считает стильной красную униформу бортпроводниц "Аэрофлота".

Далее в рейтинге самых привлекательных бортпроводниц расположились сотрудницы индийской авиакомпаний Kingfisher Airlines, Cathay Pacific (Гонконг), Emirates (Дубай), Air Asia (Малайзия), Lufthansa (Германия), Thai Airways Int. (Таиланд).

Замыкают рейтинг бортпроводницы британской компании Virgin Atlantic, для которых шила униформу знаменитый дизайнер Вивьен Вествуд. Британская пресса уже успела окрестить эту одежду "самой сексуальной униформой в мире".