Об этом сообщает Андреас Финк в статье "Эпидемия вируса Зика: Мобилизация против крошечного врага", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Вооруженные силы Бразилии (329,000 человек) – крупнейшая армия в Южной Америке. Теперь главнокомандующий, президент Дилма Руссефф, отправила две трети из них на войну. 220,000 человек выступят против нового общественного врага номер один: Aedes Aegypti - четырехмиллиметровых маленьких комаров, которые могут передавать ряд вирусов: желтую лихорадку, лихорадку чикунгунья, лихорадку денге. И Зика, того возбудителя, который спустя 58 лет после открытия в Африке дошел до Бразилии, и заразил там от 500,000 до 1,5 миллионов человек.

Точные цифры неизвестны, потому что многие жертвы не замечают инфекции. Восемь из десяти жалуются на незначительные головные боли, конъюнктивит, преходящую сыпь. Многие считают, что нет причин идти к врачу, потому что в системе здравоохранения развивающейся страны вечные очереди – это норма. В тропиках укусы насекомых, ливни и сырость – обычные явления. К несчастью, все эти беды взаимосвязаны.

Сезон дождей только начинается

Сезон дождей – это время комаров, особенно в более засушливых районах на северо-востоке и в густонаселенных районах на юго-востоке. Наибольшее количество осадков там выпадает с февраля по апрель. Время не ждет.

Военная операция перед карнавалом – это первая крупномасштабная национальная кампания против комаров и москитов. И хотя количество случаев инфицирования частично смертельным вирусом денге растет (в 2015 году – рекордных 1,6 миллиона пациентов), борьбой с переносчиками по-прежнему занимаются муниципалитеты. Но это борьба с ветряными мельницами. На информационные кампании и опрыскивание необходимо все больше все больше денег, только в 2014 – $1,5 млрд. Вдобавок к четырем штаммам денге, распространяется вирус чикунгунья, который вызывает лихорадку и страшные боли в теле. И Зика, казалось бы, безвредный вирус, который, как полагают, был привезен гостями из Полинезии на Кубке мира 2014. Первый случай был зарегистрирован в мае 2015 года, но его ужасные последствия начались спустя полгода. Исследователями опубликовали гипотезы о том, что Зика стал причиной беспрецедентной серии врожденных дефектов у новорожденных в Коннексе. В четверг стало известно, что, начиная с мая, 3446 детей, вероятно, родились с очень редкой формой микроцефалии: в утробе мозг не развивается в достаточной мере, они рождаются со слишком маленькими головами и страдают от судорог, беспокойства, некоторые – от церебрального паралича.

Слова ободрения

До недавней эпидемии Зика в южной части Тихого океана у взрослых диагностировалось все больше случаев редкого синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервную систему. Теперь количество таких случаев растет и в Латинской Америке. Только Венесуэла сообщила о 255 случаях заболевания и 55 подозрениях на заболевание. Вирус Зика был зарегистрирован в 23 странах Северной и Южной Америки, но случаев микроцефалии не было. Глава ВОЗ Маргарет Чен предупреждает о "взрывном распространении" вируса, против которого нет ни лечения, ни вакцины. Так что есть только одна стратегия: борьба против Aedes Aegypti (комар желтолихорадочный).

"Бразилия проигрывает войну против комаров", - признался министр здравоохранения Марсело Кастро. Но за полгода до открытия Олимпийских игр в Рио, после привлечения армии, президент Руссефф ответила: "Мы проиграли битву. Но войну мы выиграем".

Сейчас война – главная тема всех сообщений. Телевизионщики также присоединяются к борьбе в кухнях, на террасах и помойках, они снимают, как солдаты сопровождают силы гражданской обороны. Кампания проходит "от двери до двери". До сих пор многие люди не были готовы впустить чужих, они опасались замаскированных грабителей. Армия является одним из немногих государственных институтов, которым доверяет население. Солдаты также раздают защитные спреи беременным женщинам и сопровождают опрыскивание против вредителей, которые были истреблены в середине 1960-х годов по всей Америке, но вновь вернулись в страну в судах после запрета пестицида ДДТ.

Aedes Aegypti, возникшие на когда-то лесистых берегах Нила, адаптировались к тропикам и субтропикам. Комары есть почти во всей Америке, только в Канаде им слишком холодно, а в Чили – слишком сухой климат. В отличие от большинства других москитов, комар желтолихорадочный кусает целый день, как правило, ступни и голени, поэтому часто очень сложно почувствовать эту тихую атаку. Кроме того, "чудовище" кусает много раз, что увеличивает риск инфицирования. Самка откладывает свои яйца в стоячей воде, ей достаточно небольшого количества воды, например, в цветке или подставке для растения.

Война уже проиграна?

Они размножаются возле открытых резервуаров, в которых жители фавел собирают дождевую воду, поскольку у них отсутствует централизованное водоснабжение. Но у чиновников часто нет доступа к бесчисленным трущобам, где правит насилие и проживают люди с низким уровнем образования. Безоружные солдаты не могут входить в кварталы, которыми управляют банды. Вот почему многие опасаются, что война Бразилии против комаров фактически уже проиграна.